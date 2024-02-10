Леонид Слуцкий рассказал, что его удивило в Китае

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал, что его удивило при работе в Китае.

«Был очень смешной случай. В России, если у тебя хорошие отношения с игроком, ты можешь ему «выписать» лёгкого леща или лёгкую затрещину. А, оказывается, в китайских командах это вообще разрешено! Применять физическое насилие над молодыми подопечными — у них разрешено и в школах, и в футбольных коллективах. И это могут делать старшие, не спрашивая разрешения и не имея хороших человеческих отношений. Поэтому это очень сильно развязывает тебе руки. В прямом и переносном смысле», — сказал Слуцкий в интервью пресс-службе «Лиги Ставок».

Напомним, Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. Контракт тренера с клубом рассчитан до декабря 2024-го. Ранее он уже работал в двух иностранных клубах — «Халл Сити» и «Витессе». Последним клубом в карьере Слуцкого до «Шанхай Шэньхуа» был казанский «Рубин», который он тренировал с декабря 2019-го по ноябрь 2022 года.