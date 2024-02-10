Постекоглу – о возможном введении синей карточки: это нововведение уничтожит игру

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу высказался против изменений в правилах, связанных с утверждением карточек синего цвета в преддверии матча с «Брайтоном» в английской Премьер-Лиге.

«Знаете, что будет происходить в те десять минут, когда одна команда остаётся вдесятером? Мы будем наблюдать, как одна команда сидит у своих ворот, стараясь убить время в ожидании возвращения на поле удалённого игрока. В любом другом виде спорта стараются вносить полезные изменения, в то время как в нашей игре всё почему-то движется иным путём. Причина популярности футбола заключается в его простоте. Это нововведение уничтожит игру», – приводит слова Постекоглу The Guardian.

Ранее появилась информация, что в скором времени в футболе может быть утверждена карточка синего цвета. Игроки, получившие эту карточку, будут удалены на десять минут.

На данный момент «Тоттенхэм» занимает пятую строчку в турнирной таблице английской Премьер-Лиге, набрав после 23 матчей 44 очка. «Брайтон» находится на восьмой позиции с 35 баллами при том же количестве игр.

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