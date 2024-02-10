Скандал с Месси в Гонконге может принести неприятные последствия для сборной Аргентины

Конфликтная ситуация с участием нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси в Гонконге, возникшая из-за его невыхода на матч с местной сборной, может иметь последствия для национальной команды Аргентины, сообщает

Mundo Albiceleste.

По сведениям источника, товарищеские матчи Аргентины в Китае в следующем месяце могут быть отменены. В марте команда Лионеля Скалони сыграет с Нигерией и Кот-д'Ивуаром в Китае, но оба этих матча могут не состояться. Сообщается, что матчи могут быть отменены правительством Китая.

Несколько дней назад «Интер Майами» провёл товарищеский матч против Гонконга, и Лионель Месси не участвовал в нём из-за травмы, но несколько дней спустя всё же сыграл в Японии. По слухам, именно по этой причине матчи в Китае могут не состояться.

Ранее китайские средства массовой информации обвинили нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси в попытке унизить Пекин.

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