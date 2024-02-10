Фанаты «Марселя» раскритиковали владельца клуба во время неудачного матча с удалением Жиго

Болельщики французского «Марселя» провели акцию, направленную против владельца клуба американского бизнесмена Фрэнка Маккорта, сообщает Le10sport.com. Во время домашней встречи 21-го тура Лиги 1 с «Метцем» фанаты провансальцев растянули на трибунах баннеры с надписью «Маккорт: 8 лет неудач и пренебрежения».

Матч «Марсель» — «Метц» завершился вничью со счётом 1:1, на 31-й минуте игры при счёте 0:0 прямую красную карточку получил экс-игрок московского «Спартака» центральный защитник Самуэль Жиго. Команда главного тренера Дженнаро Гаттузо набрала 30 очков в 21 матче и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции с риском опуститься на девятое по итогам 21-го тура.

Американский бизнесмен Фрэнк Маккорт стал владельцем «Марселя» в 2016 году. За прошедшие восемь лет клуб один раз занял второе место в Лиге 1 и вышел в финал Лиги Европы — 2017/2018, где крупно уступил мадридскому «Атлетико» (0:3).