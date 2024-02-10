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«Марсель» сыграл вничью с «Метцем», Жиго был удалён в первом тайме

«Марсель» сыграл вничью с «Метцем», Жиго был удалён в первом тайме
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Завершился матч 21-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Марсель» и «Метц». Команды играли на стадионе «Велодром» в Марселе (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хакимом Беном Эль-Хаджем. Итоговый результат — 1:1.

Франция - Лига 1 . 21-й тур
09 февраля 2024, пятница. 23:00 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
1 : 1
Метц
Метц
1:0 Мумбанья – 56'     1:1 Юдоль – 61'    
Удаления: Жиго – 31' / нет

На 31-й минуте прямую красную карточку получил защитник «Марселя» Самуэль Жиго. На 56-й минуте счёт открыл нападающий хозяев Фарис Мумбанья. Через пять минут гости отыгрались усилиями защитника Матьё Юдоля.

«Марсель» занимает седьмое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков после 21 матча. «Метц» находится на 16-й строчке, заработав 17 очков. Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «Пари Сен-Жермен» (47).

Турнирная таблица Лиги 1
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