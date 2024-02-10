«Марсель» сыграл вничью с «Метцем», Жиго был удалён в первом тайме
Поделиться
Завершился матч 21-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Марсель» и «Метц». Команды играли на стадионе «Велодром» в Марселе (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хакимом Беном Эль-Хаджем. Итоговый результат — 1:1.
Франция - Лига 1 . 21-й тур
09 февраля 2024, пятница. 23:00 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
1 : 1
Метц
Метц
1:0 Мумбанья – 56' 1:1 Юдоль – 61'
Удаления: Жиго – 31' / нет
На 31-й минуте прямую красную карточку получил защитник «Марселя» Самуэль Жиго. На 56-й минуте счёт открыл нападающий хозяев Фарис Мумбанья. Через пять минут гости отыгрались усилиями защитника Матьё Юдоля.
«Марсель» занимает седьмое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков после 21 матча. «Метц» находится на 16-й строчке, заработав 17 очков. Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «Пари Сен-Жермен» (47).
Комментарии
- 10 февраля 2024
-
01:47
-
01:31
-
00:53
-
00:53
-
00:48
-
00:34
-
00:32
-
00:15
-
00:08
- 9 февраля 2024
-
23:52
-
23:40
-
23:37
-
23:33
-
23:17
-
23:16
-
23:10
-
22:58
-
22:52
-
22:41
-
22:34
-
22:28
-
22:25
-
22:18
-
22:10
-
22:08
-
22:00
-
21:58
-
21:55
-
21:52
-
21:50
-
21:46
-
21:43
-
21:42
-
21:38
-
21:37
Партнерский контент