«Марсель» сыграл вничью с «Метцем», Жиго был удалён в первом тайме

Завершился матч 21-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Марсель» и «Метц». Команды играли на стадионе «Велодром» в Марселе (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хакимом Беном Эль-Хаджем. Итоговый результат — 1:1.

На 31-й минуте прямую красную карточку получил защитник «Марселя» Самуэль Жиго. На 56-й минуте счёт открыл нападающий хозяев Фарис Мумбанья. Через пять минут гости отыгрались усилиями защитника Матьё Юдоля.

«Марсель» занимает седьмое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков после 21 матча. «Метц» находится на 16-й строчке, заработав 17 очков. Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «Пари Сен-Жермен» (47).