«Некрасиво совсем. Главное, чтобы не аукнулось». Чернов — о жесте Медведева про «Спартак»

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов высказал мнением относительно ситуации, когда председатель правления «Зенита» Александр Медведев показал неприличный жест полузащитнику сине-бело-голубых Клаудиньо, говоря о красно-белых.

«Я думаю, что все видели видео с Медведевым и Клаудиньо: и футболисты, и журналисты. Думаю, что в «Зените» поняли свою ошибку и сразу удалили видео. Не нужно такие видео выставлять, тем более такой человек показывает неприличные жесты. Некрасиво совсем.

Посмотрим. Главное, чтобы потом не аукнулось никак. Когда увидел видео, то внутри были смешанные чувства. Что я могу пожелать? Человек захотел — показал. Может, перед игрой с «Зенитом» ещё раз пересмотрим, чтобы поднять мотивацию. Хотя перед игрой с «Зенитом» она особо не нужна», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.