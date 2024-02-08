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Чернов — об Угальде: такого нападающего у «Спартака» ещё не было

Чернов — об Угальде: такого нападающего у «Спартака» ещё не было
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Защитник московского «Спартака» Никита Чернов высказался в адрес новичка красно-белых Манфреда Угальде.

«Пока в адаптации. Понятное дело, что у нас много испаноговорящих ребят. Он к ним поближе, стараются, чтобы влился в коллектив. А так, хороший и обученный футболист, постоянно бежит за спину, прессингует. Такого нападающего у нас не было. У него хорошее завершение. Все свои моменты реализовывает на тренировках. Также отмечу скорость и открывание», – приводит слова Чернова «Матч ТВ».

Напомним, 21-летний Манфред Угальде перешёл в московский «Спартак» из нидерландского «Твенте» в январе. В нынешнем сезоне он сыграл 25 матчей во всех соревнованиях, в которых забил девять голов и сделал семь ассистов.

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