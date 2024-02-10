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Чорлука ответил на вопрос о возможном проведении матча между Хорватией и Россией

Чорлука ответил на вопрос о возможном проведении матча между Хорватией и Россией
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Бывший защитник московского «Локомотива», ныне тренер сборной Хорватии Ведран Чорлука высказался о возможном проведении товарищеского матча между хорватами и сборной России.

«Возможен ли товарищеский матч между Хорватией и Россией? Я не могу это комментировать просто потому, что не знаю ничего об этом. Знаю, что мы будем готовиться к чемпионату Европы, наш фокус сейчас направлен только на это», — приводит слова Чорлуки «РБ Спорт».

Напомним, сборная России по решению ФИФА и УЕФА была отстранена от официальных турниров. Сейчас национальная команда проводит только товарищеские игры.

Сборная России проведёт свою следующую товарищескую встречу с командой Сербии. Встреча состоится 21 марта 2024 года. Матч пройдёт в Москве, на «ВТБ Арене».

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