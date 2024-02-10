Чорлука оценил шансы «Краснодара» на чемпионство в этом сезоне РПЛ

Бывший защитник «Локомотива» Ведран Чорлука высказался о перспективах «Краснодара» в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги. Хорват считает, что «быки» являются реальными претендентами на золотые медали.

«На мой взгляд, «Краснодар» способен стать чемпионом России в этом году. Они это показали в первой половине сезона. В «Краснодаре» очень талантливые игроки, хороший тренер. Теперь им нужно продолжать усердно работать, развиваться, не расслабляться. Очень важно показать такой же характер, как в первой части сезона. Потому что многие команды ждут от «Краснодара» ошибки, полагают, что им не хватит опыта. Здесь необходимо показать характер. Лично я считаю, что «Краснодар» – реальный претендент на золотые медали РПЛ», — приводит слова Чорлуки «РБ Спорт».

Напомним, после 18 туров чемпионата России «Краснодар» с 38 очками пребывает на первом месте в турнирной таблице. На второй позиции идёт «Зенит», в активе которого 36 очков. Отметим, что краснодарский клуб до этого никогда не выигрывал золотые медали РПЛ.