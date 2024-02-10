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Кузнецов — о Кубке Легенд: рад был сыграть с Оличем в одной команде

Кузнецов — о Кубке Легенд: рад был сыграть с Оличем в одной команде
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Российский тренер Дмитрий Кузнецов высказался о Кубке Легенд, проходящем в Москве 10 и 11 февраля. В стартовом матче турнира легенды ЦСКА обыграли легенд «Локомотива» со счётом 9:5.

«Рад был сыграть с Оличем в одной команде, с Кусовым, потому что он из другого поколения, с Корнауховым постоянно общаемся каждую неделю. Тут нельзя выбирать, мы все одно целое. Рад, что здесь нахожусь. Сыгрываться здесь не надо — мы занимали позиции, на которых обычно играем в большом футболе. Тут только маленькое пространство. С любой командой матч интересный. Думаю, это интересно и молодёжи, потому что могут вживую увидеть тех, кто приехал», — передаёт слова Кузнецова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

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