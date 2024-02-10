Игрок «Ривер Плейт» Солари: знаю об интересе «Краснодара», но не придаю этому значения

Нападающий аргентинского «Ривер Плейт» Пабло Солари прокомментировал информацию о том, что «Краснодар» заинтересован в его подписании.

«Конечно, я в курсе данного предложения, но не придаю этому значения, пока это не станет чем-то официальным. У меня контракт с «Ривер Плейт» до 2026 года, и я доволен здесь и буду играть за эту команду до тех пор, пока тренер и клуб не определятся», — приводит слова Солари TyC Sports.

Напомним, ранее появлялись сведения, что аргентинский клуб отклонил предложение «Краснодара» в размере $ 20 млн (€ 18 млн).

Ранее источники «Чемпионата» сообщали, что «Краснодар» готовил этот трансфер несколько месяцев через посредников Эсекьеля Бенавидеса и Луиса Помеса. Эти же посредники организовывали приезд в Буэнос-Айрес переводчика «Краснодара» Петра Толстикова. Отмечалось, что отступные за игрока составляют € 25 млн.