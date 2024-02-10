Коло Муани: в «ПСЖ» я не так счастлив, как в Германии

Нападающий «ПСЖ» Рандаль Коло Муани рассказал о своём психологическом состоянии после перехода во французский гранд из немецкого «Айнтрахта» минувшим летом.

«В Германии я чувствовал себя уверенно, поэтому ощущал себя реализованным на поле. Мне просто нужно быть счастливым и уверенным в себе, и всё начнёт работать как часы. Сегодня я счастлив. Но я не так счастлив, как в Германии. Сначала критика подействовала на меня, ведь я живой человек, а не робот, у меня есть чувства. Но мне не грустно. Я счастлив быть игроком «ПСЖ», но всё могло бы быть и лучше», — приводит слова Коло Муани Onze Mondial.

Напомним, в нынешнем сезоне нападающий принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.