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«Реал Сосьедад» — «Осасуна»: текстовая онлайн-трансляция матча Примеры начнётся в 18:15

«Реал Сосьедад» — «Осасуна»: текстовая онлайн-трансляция матча Примеры начнётся в 18:15
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В матче 24-го тура испанской Примеры встретятся «Реал Сосьедад» и «Осасуна». Команды будут играть на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Исидро Диасом де Мерой Эскудеросом. Начало игры — в 18:15 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Испания - Примера . 24-й тур
10 февраля 2024, суббота. 18:15 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Не начался
Осасуна
Памплона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В матче первого круга чемпионата Испании «Осасуна» и «Реал Сосьедад» сыграли вничью со счётом 1:1.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

«Реал Сосьедад» занимает седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 37 очков за 23 матча. «Осасуна» находится на 11-й строчке, заработав 26 очков. Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет мадридский «Реал» (58).

Турнирная таблица Ла Лиги
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