Тренер «Зенита» Анюков: рады, что выиграли Кубок равноправия, хоть это товарищеский турнир

Тренер «Зенита» Александр Анюков высказался о последних контрольных матчах команды. Вчера, 9 февраля, петербуржцы потерпели поражение от катарского «Аль-Райяна» (2:4).

«В принципе, хорошие. Хорошие игры, особенно в рамках Кубка равноправия. Хороший результат, позитивный и психологически важный. Выиграли кубок, все этому рады, несмотря на то что это товарищеский турнир. Что касается вчерашней игры, то много ошибок допустили, пропустили четыре мяча. При этом при счёте 2:4 могли ещё забить и вничью сыграть, может, даже выиграть — моментов было достаточно.

Футбол в любом случае складывается из ошибок. Главное — их меньше допускать. Есть такое понятие в обороне: если ты сыграл «на ноль» в обороне, ты уже не проиграл. Поэтому надо стараться играть «на ноль» всё время. Не всегда это получается, но будем работать и стараться», — приводит слова Анюкова официальный сайт «Зенита».

«Зенит» досрочно стал обладателем Кубка равноправия, соперниками в котором являются катарский «Аль-Духаиль», китайский «Шанхай Шэньхуа» и бразильский «Сантос».