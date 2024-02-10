«Вильярреал» и «Алавес» сыграли вничью в матче 24-го тура Ла Лиги

Сегодня, 10 ферваля, прошёл матч 24-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Алавес» и «Вильярреал». Команды играли на стадионе «Мендисорроса» в городе Витория, Испания. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:00 мск. Встреча завершилась вничью — 1:1.

Первый гол в матче в свой актив записал 19-летний нападающий «Алавеса» Саму Омородион, отличившийся с передачи защитника Алекса Солы. Гости смогли отыграть на 42-й минуте благодаря голу защитника Хорхе Куэнки. В качестве ассистента в этом забитом мяче выступил полузащитник Алекс Баэна.

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После этого матча в активе «Алавеса» стало 27 очков. Команда располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Примеры. «Вильярреал» с 25 очками находится на 13-м месте.