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Игрок сборной Катара отпраздновал гол в финале Кубка Азии, показав карточный фокус

Игрок сборной Катара отпраздновал гол в финале Кубка Азии, показав карточный фокус
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В эти минуты проходит финальный матч Кубка Азии, в котором встречаются сборные Иордании и Катара. Команды играют на стадионе «Лусаил Айконик» в городе Лусаил, Катар. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск. На момент написания новости идёт 68-я минута, счёт 1:1.

Кубок Азии . Финал
10 февраля 2024, суббота. 18:00 МСК
Иордания
Окончен
1 : 3
Катар
0:1 Афиф – 22'     1:1 Аль-Наймат – 67'     1:2 Афиф – 73'     1:3 Афиф – 90+5'    

На 22-й минуте нападающий сборной Катара Акрам Афиф реализовал пенальти и вывел свою команду вперёд. Футболист отпраздновал забитый мяч, показав карточный фокус. Акрам достал колоду карт из своих гетр. Затем показал своё изображение на карте, потряс её и изображение сменилось.

Фото: Скриншоты трансляции матча

В полуфинале этого соревнования сборная Иордании обыграла Южную Корею со счётом 2:0. В свою очередь, в полуфинальном матче Кубка Азии катарская национальная команда выиграла у Ирана со счётом 3:2.

Напомним, сборная Катара завоевала этот трофей на турнире 2019 года, который проходил в Объединённых Арабских Эмиратах. Наибольшее количество побед в Кубке Азии в своём активе имеет сборная Японии. Футболисты из этой страны четыре раза становились обладателями трофея.

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