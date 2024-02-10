Игрок сборной Катара отпраздновал гол в финале Кубка Азии, показав карточный фокус

В эти минуты проходит финальный матч Кубка Азии, в котором встречаются сборные Иордании и Катара. Команды играют на стадионе «Лусаил Айконик» в городе Лусаил, Катар. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск. На момент написания новости идёт 68-я минута, счёт 1:1.

На 22-й минуте нападающий сборной Катара Акрам Афиф реализовал пенальти и вывел свою команду вперёд. Футболист отпраздновал забитый мяч, показав карточный фокус. Акрам достал колоду карт из своих гетр. Затем показал своё изображение на карте, потряс её и изображение сменилось.

Фото: Скриншоты трансляции матча

В полуфинале этого соревнования сборная Иордании обыграла Южную Корею со счётом 2:0. В свою очередь, в полуфинальном матче Кубка Азии катарская национальная команда выиграла у Ирана со счётом 3:2.

Напомним, сборная Катара завоевала этот трофей на турнире 2019 года, который проходил в Объединённых Арабских Эмиратах. Наибольшее количество побед в Кубке Азии в своём активе имеет сборная Японии. Футболисты из этой страны четыре раза становились обладателями трофея.