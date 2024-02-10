Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЮАР — ДР Конго. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» обыграл «Бёрнли» и вернулся на первое место в АПЛ

«Ливерпуль» обыграл «Бёрнли» и вернулся на первое место в АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 10 февраля, завершился матч 24-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ливерпуль» и «Бёрнли». Игра проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, Англия. В качестве главного арбитра встречи выступил Тим Робинсон. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу мерсисайдцев. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Англия - Премьер-лига . 24-й тур
10 февраля 2024, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
3 : 1
Бёрнли
Бёрнли
1:0 Жота – 31'     1:1 О'Ши – 45'     2:1 Диас – 52'     3:1 Нуньес – 79'    

На 31-й минуте Трент Александер-Арнольд выполнил подачу с углового, вратарь на выходе не дотянулся до мяча, а Диогу Жота пробил головой по пустым воротам. На 45-й минуте Джош Браунхилл с углового навесил в центр штрафной, Дара О'Ши опередил Ватару Эндо и ударом головой вколотил мяч в верхний угол ворот.

На 52-й минуте Харви Эллиотт с правого фланга ворвался в штрафную и прострелил во вратарскую, где Луис Диас опередил соперника и головой вколотил мяч в сетку. На 79-й минуте Жота сделал пас в штрафную, Эллиот выдержал паузу и выполнил подачу на голову Давина Нуньесу, который вколотил мяч в дальний угол ворот.

На данный момент после 24 сыгранных матчей АПЛ «Ливерпуль» располагается на первом месте с 54 очками. «Бёрнли» находится в зоне вылета, на 19-й строчке с 13 очками.

Турнирная таблица АПЛ сезона-2023/2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android