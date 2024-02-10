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Гвардиола высказался о возможном введении синих карточек в футболе

Гвардиола высказался о возможном введении синих карточек в футболе
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​Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о возможном введении синих карточек в футболе.

«Я слышал об этом, но пока это не официальная информация. Когда ФИФА примет окончательное решение и объяснит всему миру все правила синей карточки, тогда я выскажу своё мнение. А сейчас это просто идея», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

На днях стало известно, что новый вид дисциплинарного наказания в виде синей карточки может быть введён в ближайшее время. Данная карточка будет показываться футболистам за преднамеренный фол или проявление несогласия с официальным представителем матча. После этого игроки будут удаляться с поля на 10 минут.

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