«Интер» упрочил лидерство в Серии А, одержав волевую победу над «Ромой»

Сегодня, 10 февраля, в матче 24-го тура итальянской Серии А встречались римская «Рома» и миланский «Интер». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Марко Гуидой. Игра началась в 20:00 по московскому времени. Матч закончился со счётом 4:2 в пользу миланцев. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 17-й минуте Федерико Димарко выполнил подачу с углового — мяч после рикошета отскочил к Франческо Ачерби, который подстроился и головой уложил мяч в дальний угол ворот. Уже на 28-й минуте Лоренцо Пеллегрини выполнил подачу со штрафного — Джанлука Манчини набежал, опередил Бенжамена Павара и головой вколотил мяч в дальний угол ворот. Перед самым перерывом, на 44-й минуте Пеллегрини разогнал атаку римлян, Стефан Эль-Шаарави на скорости влетел в штрафную и пробил в ближний угол — мяч попал в штангу, отскочил в другую стойку и попал в сетку.

Сразу после перерыва, на 49-й минуте Николо Барелла продвинулся по центру и сделал пас на правый фланг, где Матео Дармиан прострелил низом в штрафную, откуда Маркус Тюрам опередил защитника и переправил мяч в сетку. На 56-й минуте Генрих Мхитарян получил пас на левом фланге, дошёл до лицевой и навесил во вратарскую. Анхелиньо опередил Тюрама и срезал мяч в свои ворота. На 90+3-й минуте Алессандро Бастони поставил точку в этой игре.

На данный момент после 24 сыгранных матчей итальянской Серии А «Интер» является лидером с 60 очками. «Рома» находится на пятой строчке с 38 очками.