Хлестов: Джикии пора искать новую команду, это лучшее решение для «Спартака» и Георгия

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Хлестов заявил, что нынешнему защитнику московской команды Георгию Джикии надо искать новую команду.

«Если проанализировать всю ситуацию с Джикией и сопоставить все новости, которые были в последнее время, то ему пора искать новую команду. Я думаю, это будет лучшее решение и для «Спартака», и для самого Георгия. Найдёт ли он хорошее место? Посмотрим», – приводит слова Хлестова «РБ Спорт».

Напомним, в нынешнем сезоне Джикия потерял место в основном составе «Спартака» под руководством Гильермо Абаскаля. В прошлом цикле он был основным игроком и капитаном красно-белых. При этом агент защитника сборной России заявлял о намерении игрока остаться в «Спартаке» до лета.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за красно-белых лишь девять неполных матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.