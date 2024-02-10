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Сапета: в ближайшем будущем «Динамо» ждёт чемпионство

Сапета: в ближайшем будущем «Динамо» ждёт чемпионство
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Бывший полузащитник «Динамо» Александр Сапета высказался о перспективах московской команды в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Надеюсь, в ближайшем будущем бело-голубых ждёт чемпионство. Команда у них сейчас очень хорошая. Пока держатся в призовой тройке. Надеюсь, что так и останется после 30 туров. Повторюсь, чемпионство не за горами.

Мне кажется, динамовцы не посыплются весной, всё будет хорошо. Плюс сейчас талантливая молодёжь подтянулась, которая добавит бело-голубым задора. Поэтому если кто-то из обоймы «забуксует», то воспитанники подменят», – приводит слова Сапеты Metaratings.

На данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Бело-голубые набрали 32 очка после 18 туров. Отставание москвичей от лидирующего «Краснодара» — шесть очков.

Турнирная таблица РПЛ - 2023/2024
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