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Чорлука: хочу, чтобы «Локомотив» снова стал чемпионом России

Чорлука: хочу, чтобы «Локомотив» снова стал чемпионом России
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Бывший центральный защитник «Локомотива» Ведран Чорлука высказался о своих ожиданиях на вторую часть нынешнего сезона РПЛ. Хорватский футболист заявил, что продолжает болеть за железнодорожников.

«На что может рассчитывать «Локомотив» в этом сезоне? Точно не могу сказать, потому что не нахожусь внутри команды. Надеюсь, что ребята хорошо подготовятся ко второй части сезона и будут бороться за медали РПЛ. А так, я хочу, чтобы «Локомотив» снова стал чемпионом России. Как и все болельщики клуба», — приводит слова Чорлуки «РБ Спорт».

Напомним, Чорлука выступал за «Локомотив» на протяжении девяти лет (с 2012 по 2021 год). С железнодорожниками хорватский игрок обороны выиграл чемпионат России в сезоне-2017/2018.

На данный момент «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. Красно-зелёные набрали 31 очко после 18 туров. Отставание москвичей от лидирующего «Краснодара» — семь очков.

Турнирная таблица РПЛ - 2023/2024
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