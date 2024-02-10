«Интер» не проигрывает в 17 матчах Серии А кряду, общая разница мячей — 40:9

В субботу, 10 февраля, «Интер» на выезде переиграл «Рому» в матче 24-го тура итальянской Серии А — 4:2. Таким образом, миланская команда не проигрывает на протяжении 17 матчей чемпионата Италии кряду.

В последний раз в матче Серии А «Интер» уступал 27 сентября. Это произошло в игре с «Сассуоло» — 1:2. На протяжении последующих 17 матчей чемпионата «нерадзурри» обыгрывали такие команды, как «Салернитана» (4:0), «Торино» (3:0), «Рома» (1:0), «Аталанта» (2:1), «Фрозиноне» (2:0), «Наполи» (3:0), «Удинезе» (4:0), «Лацио» (2:0), «Лечче» (2:0), «Верона» (2:1), «Монца» (5:1), «Фиорентина» (1:0), «Ювентус» (1:0) и «Рома» (4:2). Также подопечные Симоне Индзаги сыграли вничью с «Болоньей» (2:2), «Ювентусом» (1:1) и «Дженоа» (1:1).

На данный момент «Интер» возглавляет турнирную таблицу Серии А, набрав 60 очков после 23 туров. Свой следующий матч миланцы проведут в пятницу, 16 февраля. Команда Индзаги дома встретится с «Салернитаной» в рамках 25-го тура чемпионата. Начало игры — в 23:00 мск.