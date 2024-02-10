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«Мы доминировали в игре с самого начала». Тухель – о разгромном поражении «Байеру»

«Мы доминировали в игре с самого начала». Тухель – о разгромном поражении «Байеру»
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал разгромное поражение в матче 21-го тура Бундеслиги с «Байером» (0:3).

«Нам нужно совершенствоваться, нужно соответствовать стандартам. Мы доминировали в игре с самого начала, при этом не создавая никакой угрозы. Нельзя уступать 0:1 с пятью защитниками. Тем более что мы специально играли пятёркой защитников. Это не было похоже на игру на 0:3. Первого гола не должно было случиться. Это был дешёвый гол. Все спали. Боэ с его скоростью был нужен нам против Теллы и Фримпонга», — приводит слова Тухеля Sky Sports.

После этой победы «Байер» упрочил своё лидерство в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. В активе подопечных Хаби Алонсо стало 55 очков. Мюнхенская «Бавария» с 50 очками находится на втором месте.

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