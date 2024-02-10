Томас Мюллер – о матче с «Байером»: честно говоря, я очень зол

Футболист «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал разгромное поражение в матче 21-го тура Бундеслиги от «Байера» (0:3).

«Честно говоря, я очень зол. Цитирую Оливера Кана: чего мне не хватает от американских игроков, так это мячей в игре. Мы демонстрируем значительно лучшие подходы на тренировках. Чувствовать давление — это нормально, но нам нужны энергия и свобода. Этого не хватает в нашей игре. Иногда нам приходится говорить о нас, игроках. Дело не только в тренере. У нас много легионеров высочайшего уровня, нам нужно усилить нашу игру», — приводит слова Мюллера Sky Sports.

После этой победы «Байер» упрочил своё лидерство в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. В активе подопечных Хаби Алонсо стало 55 очков. Мюнхенская «Бавария» с 50 очками находится на втором месте.