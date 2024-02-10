Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЮАР — ДР Конго. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сапета: хочется, чтобы Лесовой потом вернулся в «Динамо» из «Маккаби»

Сапета: хочется, чтобы Лесовой потом вернулся в «Динамо» из «Маккаби»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Динамо» Александр Сапета высказался о переходе футболиста бело-голубых Даниила Лесового в израильский «Маккаби» из Хайфы на правах аренды.

«Мне кажется, что любому будет подмена. Плюс Лесовой много пропустил из-за травмы – ему надо набрать форму. Если бы у «Динамо» не было тех, кто мог заменить Даниила, то состав был бы неправильно подобран. Надеюсь, что в «Маккаби» у него всё получится, но хочется, чтобы он потом вернулся в «Динамо», — приводит слова Сапеты Metaratings.

«Маккаби» Хайфа арендовал Лесового с правом выкупа за сумму около € 1 млн. Отмечалось, что у израильского клуба возникли проблемы с переводом средств за футболиста в Россию, поскольку банк, который финансирует «Динамо», находится под санкциями. 26-летний Даниил Лесовой в нынешнем сезоне провёл за «Динамо» 13 матчей и оформил одну голевую передачу.

Напомним, ранее агент футболиста заявил, что Лесовой может получить израильское гражданство.

Материалы по теме
Сапета: в ближайшем будущем «Динамо» ждёт чемпионство
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android