Сапета: хочется, чтобы Лесовой потом вернулся в «Динамо» из «Маккаби»

Бывший полузащитник «Динамо» Александр Сапета высказался о переходе футболиста бело-голубых Даниила Лесового в израильский «Маккаби» из Хайфы на правах аренды.

«Мне кажется, что любому будет подмена. Плюс Лесовой много пропустил из-за травмы – ему надо набрать форму. Если бы у «Динамо» не было тех, кто мог заменить Даниила, то состав был бы неправильно подобран. Надеюсь, что в «Маккаби» у него всё получится, но хочется, чтобы он потом вернулся в «Динамо», — приводит слова Сапеты Metaratings.

«Маккаби» Хайфа арендовал Лесового с правом выкупа за сумму около € 1 млн. Отмечалось, что у израильского клуба возникли проблемы с переводом средств за футболиста в Россию, поскольку банк, который финансирует «Динамо», находится под санкциями. 26-летний Даниил Лесовой в нынешнем сезоне провёл за «Динамо» 13 матчей и оформил одну голевую передачу.

Напомним, ранее агент футболиста заявил, что Лесовой может получить израильское гражданство.