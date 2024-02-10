Игрок «Реала» Родриго: если Мбаппе придёт, то поможет нам. Он один из лучших в мире

Футболист мадридского «Реала» Родриго высказался о возможном переходе нападающего французского «ПСЖ» Килиана Мбаппе в стан «сливочных»

«Если Килиан Мбаппе придёт, то поможет нам. Он один из лучших в мире. Конечно, я хочу играть с лучшими футболистами, но больше ничего не могу сказать по этой теме», — приводит слова Родриго журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

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Напомним, ранее сообщалось, что Мбаппе может покинуть «ПСЖ» в летнее трансферное окно. Основным претендентом на футболиста считается «Реал». Француз выступает за «ПСЖ» с 2018 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2024 года.

В нынешнем сезоне Мбаппе провёл 29 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, записав в свой актив 30 голов и семь результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Мбаппе в € 180 млн.