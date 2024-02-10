Карло Анчелотти высказался о возможном переходе Мбаппе в «Реал»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал возможный переход нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в стан «сливочных».

«Вы продолжаете спрашивать меня об игроке, который выступает за другую команду. У нас уже есть лучшие футболисты в мире. По порядку: Винисиус Жуниор — первый, Беллингем — второй, Родриго — третий. Затем Кроос, Вальверде, Камавинга...», — приводит слова Анчелотти пресс-служба клуба.

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Напомним, ранее сообщалось, что Мбаппе может покинуть «ПСЖ» в летнее трансферное окно. Основным претендентом на футболиста считается «Реал». Француз выступает за «ПСЖ» с 2018 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2024-го.

В нынешнем сезоне Мбаппе провёл 29 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, записав в свой актив 30 голов и семь результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Мбаппе в € 180 млн.