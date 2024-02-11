Сборная ЮАР обыграла ДР Конго в серии пенальти и заняла третье место на Кубке Африки

Сборная ЮАР одержала победу в противостоянии с командой ДР Конго в матче за третье место на Кубке африканских наций. Встреча прошла в Абиджане (Кот-д'Ивуар) на «Феликс Хопье-Боини». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 23:00 по московскому времени. Игра завершилась со счётом 0:0 (6:5 — пенальти) в пользу южноафриканцев.

Несмотря на старание команд, 90 минут игры прошли без голов. В серии пенальти точнее были игроки сборной ЮАР. В составе южноафриканцев с «точки» отметились Нкосинати Сибиси, Табанг Монаре, Обрей Модиба, Захеле Лепаса, Осуин Апполлис и Сиянда Ксулу. У сборной ДР Конго свои пенальти исполнили успешно Самюэль Мутуссами, Оменуке Мфулу, Седрик Бакамбу, Жорис Кайембе-Диту и Йоан Висса. У ЮАР не забил 11-метровый Тебохо Мокоена. В составе ДР Конго промахнулись с «точки» футболисты Шансель Мбемба и Мешак Элиа.

Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро и Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету сборной Египта — семь.

Дидье Дрогба завёл трибуны на Кубке Африки: