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Сборная ЮАР обыграла ДР Конго в серии пенальти и заняла третье место на Кубке Африки

Сборная ЮАР обыграла ДР Конго в серии пенальти и заняла третье место на Кубке Африки
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Сборная ЮАР одержала победу в противостоянии с командой ДР Конго в матче за третье место на Кубке африканских наций. Встреча прошла в Абиджане (Кот-д'Ивуар) на «Феликс Хопье-Боини». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 23:00 по московскому времени. Игра завершилась со счётом 0:0 (6:5 — пенальти) в пользу южноафриканцев.

Кубок африканских наций . За 3-е место
10 февраля 2024, суббота. 23:00 МСК
ЮАР
Окончен
0 : 0
6 : 5
ДР Конго

Несмотря на старание команд, 90 минут игры прошли без голов. В серии пенальти точнее были игроки сборной ЮАР. В составе южноафриканцев с «точки» отметились Нкосинати Сибиси, Табанг Монаре, Обрей Модиба, Захеле Лепаса, Осуин Апполлис и Сиянда Ксулу. У сборной ДР Конго свои пенальти исполнили успешно Самюэль Мутуссами, Оменуке Мфулу, Седрик Бакамбу, Жорис Кайембе-Диту и Йоан Висса. У ЮАР не забил 11-метровый Тебохо Мокоена. В составе ДР Конго промахнулись с «точки» футболисты Шансель Мбемба и Мешак Элиа.

Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро и Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету сборной Египта — семь.

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