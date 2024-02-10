«Мы уверены в победе». Тренер сборной Нигерии — о финале Кубка Африки с Кот-д'Ивуаром

Главный тренер сборной Нигерии Жозе Пезейру ответил на вопрос, видит ли он фаворита в финале Кубка африканских наций, в котором его подопечные встретятся с ивуарийской национальной командой. Эта игра состоится завтра, 11 февраля.

Кубок африканских наций . Финал Кубок африканских наций . Финал 11 февраля 2024, воскресенье. 23:00 МСК Нигерия Не начался Кот-д'Ивуар Кто победит в основное время? П1 X П2

«Нет, в финале всегда шансы 50 на 50. У Кот-д'Ивуара очень хорошие игроки, к тому же они выступают дома. Мы уверены в победе, но игра всё покажет.

Здесь, в Африке, огромная эмоциональная нагрузка. Все хотят победить, и оказывается очень большое давление со стороны СМИ, политиков, болельщиков», — приводит слова Пезейру Sport.es.

Напомним, сборная Нигерии сыграет с Кот-д'Ивуаром на стадионе «Олимпик Алассан Уаттара» в ивуарийском городе Абиджан. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00.