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«Мы уверены в победе». Тренер сборной Нигерии — о финале Кубка Африки с Кот-д'Ивуаром

«Мы уверены в победе». Тренер сборной Нигерии — о финале Кубка Африки с Кот-д'Ивуаром
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Главный тренер сборной Нигерии Жозе Пезейру ответил на вопрос, видит ли он фаворита в финале Кубка африканских наций, в котором его подопечные встретятся с ивуарийской национальной командой. Эта игра состоится завтра, 11 февраля.

Кубок африканских наций . Финал
11 февраля 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Нигерия
Не начался
Кот-д'Ивуар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Нет, в финале всегда шансы 50 на 50. У Кот-д'Ивуара очень хорошие игроки, к тому же они выступают дома. Мы уверены в победе, но игра всё покажет.

Здесь, в Африке, огромная эмоциональная нагрузка. Все хотят победить, и оказывается очень большое давление со стороны СМИ, политиков, болельщиков», — приводит слова Пезейру Sport.es.

Напомним, сборная Нигерии сыграет с Кот-д'Ивуаром на стадионе «Олимпик Алассан Уаттара» в ивуарийском городе Абиджан. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00.

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