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Бастони высказался о влиянии телефонного разговора с тренером в перерыве матча с «Ромой»

Бастони высказался о влиянии телефонного разговора с тренером в перерыве матча с «Ромой»
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Итальянский защитник миланского «Интера» Алессандро Бастони рассказал о том, за счёт чего команде удалось переломить ход встречи с «Ромой» (4:2) в рамках 24-го тура Серии А.

Италия - Серия А . 24-й тур
10 февраля 2024, суббота. 20:00 МСК
Рома
Рим
Окончен
2 : 4
Интер М
Милан
0:1 Ачерби – 17'     1:1 Манчини – 28'     2:1 Эль-Шаарави – 44'     2:2 Тюрам – 49'     2:3 Анхелиньо – 56'     2:4 Бастони – 90+3'    

«Первый тайм в нашем исполнении был слабым и невразумительным. «Рома» причиняла нам всяческую боль в первом тайме, но затем мы переключили своё мышление. Мы поговорили обо всём в перерыве, пообщались с тренером по видеосвязи. Он сказал, что мы играем не в свой футбол, нам нужно показать, кто мы есть сегодня, пока матч не завершился провалом. Затем мы вышли на поле и всё стало иначе», – приводит слова Бастони DAZN.

Напомним, к перерыву «Рома» выигрывала у «Интера» со счётом 2:1, но во втором тайме «нерадзурри» удалось вернуться в игру и забить три безответных мяча, автором одного из которых стал сам Бастони.

Отметим, что дисквалифицированный на этот матч наставник «Интера» Симоне Индзаги не смог руководить действиями своей команды в Риме, поэтому связывался с игроками в перерыве по видеозвонку.

На данный момент «Интер» является лидером Серии А с 60 очками. В следующем матче в рамках 25-го тура чемпионата Италии миланскому клубу предстоит сыграть дома с «Салернитаной».

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