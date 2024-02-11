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Дибала вошёл в топ-5 лучших аргентинских бомбардиров в Серии А

Дибала вошёл в топ-5 лучших аргентинских бомбардиров в Серии А
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Аргентинский форвард «Ромы» Пауло Дибала вошёл в пятёрку лучших аргентинских бомбардиров в Серии А, сообщает Opta Sport.

Италия - Серия А . 24-й тур
10 февраля 2024, суббота. 20:00 МСК
Рома
Рим
Окончен
2 : 4
Интер М
Милан
0:1 Ачерби – 17'     1:1 Манчини – 28'     2:1 Эль-Шаарави – 44'     2:2 Тюрам – 49'     2:3 Анхелиньо – 56'     2:4 Бастони – 90+3'    

По информации источника, Дибала со 118-ю мячами опередил Абеля Бальбо, в прошлом также выступавшего за «Рому». Лидирует в этом топе Габриэль Батистута («Фиорентина», «Рома» и «Интер») с 184 голами, затем идёт Эрнан Креспо («Парма», «Лацио», «Интер», «Милан» и «Дженоа»), у которого 153 гола.

Отметим, у Гонсало Игуаина («Наполи», «Ювентус» и «Милан») замыкающего тройку, 125 голов, а у Мауро Икарди («Сампдория» и «Интер»)– 121. Дибала является единственным действующим представителем Серии А из этого списка.

В нынешнем сезоне аргентинский нападающий «Ромы» провёл 22 матча, в которых забил девять голов и отдал шесть результативных передач во всех турнирах.

Напомним, Дибала до перехода в римский клуб выступал в Италии за «Ювентус» и «Палермо».

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