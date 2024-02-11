Гаджиев назвал причины выбора нового тренера махачкалинского «Динамо» вместо Бердыева

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал о причинах выбора кандидатуры 57-летнего Хасанби Биджиева на пост главного тренера команды после ухода 71-летнего Курбана Бердыева.

«Что определило выбор в пользу Хасанби Биджиева? Во-первых, Биджиев по менталитету весьма близок к Бекиичу. Были кандидатуры и очень эмоциональные. Но мы – я, Будунов, Газизов – посчитали, что такая трансформация нам не нужна. Поэтому приняли такое решение – чтобы ментальность была та же: выдержанность, хладнокровие, спокойствие. Это отличает Биджиева. Второе: где бы ни работал Биджиев, с кем бы ни работал, он всегда сохранял своё имя», — приводит слова Гаджиева официальный сайт махачкалинского «Динамо».

1 февраля 2024 года пресс-служба махачкалинского «Динамо» сообщила об уходе из клуба по собственному желанию главного тренера Курбана Бердыева, который возглавил команду в июле 2023 года. Под его руководством махачкалинцы завершили осеннюю часть розыгрыша Мелбет — Первой лиги во главе турнирной таблицы, набрав 37 очков в 20 матчах.

7 февраля официальный телеграм-канал «Динамо» объявил о назначении на пост главного тренера 57-летнего Хасанби Биджиева, который ранее работал в курском «Авангарде», волгоградском «Роторе» и нальчикском «Спартаке».