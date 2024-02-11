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Филимонов: Джикия может дождаться ухода Абаскаля и реанимировать карьеру в «Спартаке»

Филимонов: Джикия может дождаться ухода Абаскаля и реанимировать карьеру в «Спартаке»
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Бывший вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов поделился мнением относительно положения центрального защитника красно-белых Георгия Джикии в команде.

«Что тут говорить. Когда результатов нет, все обсуждают скандалы, а не футбол. Если говорить про Джикию, то весьма странно, что он не играет и может уйти. Он добротный игрок, не хуже тех, что сейчас выходят в основе.

Если он покинет клуб, то произойти может всё что угодно. В новой команде он может больше не блеснуть. Но не исключено, что Джикия может дождаться ухода Абаскаля, реанимировать карьеру и быть на хорошем, стабильном уровне», — приводит слова Филимонова «RT на русском».

Напомним, ранее агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы Джикии, заявил, что приоритетом его клиента является продолжение карьеры в «Спартаке».

Напомним, в нынешнем сезоне защитник «Спартака» принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. В общей сложности Джикия провёл на поле 706 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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