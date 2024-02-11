Тренер «Реала» Анчелотти: для меня Винисиус лучший игрок в мире

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти похвалил некоторых из своих игроков после минувшего матча 24-го тура испанской Примеры, в котором «сливочные» разгромили прямого конкурента в борьбе за чемпионство «Жирону» со счётом 4:0.

«На этом уровне и с таким отношением к делу Винисиус является для меня лучшим в мире. Он провёл топовый матч. Он лучший в мире, Беллингем — второй, а Родриго — третий», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko

Напомним, в матче с «Жироной» Винисиус забил гол и сделал две результативные передачи. Всего в нынешнем сезоне бразильский вингер принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и семью результативными передачами.