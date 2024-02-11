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«Это был наш лучший матч в сезоне». Анчелотти — о победе «Реала» в игре с «Жироной»

«Это был наш лучший матч в сезоне». Анчелотти — о победе «Реала» в игре с «Жироной»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился впечатлениями от минувшего матча 24-го тура испанской Примеры, в котором его подопечные разгромили прямого конкурента в борьбе за чемпионство «Жирону» со счётом 4:0.

Испания - Примера . 24-й тур
10 февраля 2024, суббота. 20:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 0
Жирона
Жирона
1:0 Винисиус Жуниор – 6'     2:0 Беллингем – 35'     3:0 Беллингем – 54'     4:0 Родриго – 61'    

«Сегодня было крайне приятно находиться на скамейке запасных, ведь это был наш лучший матч в сезоне. Мы показали себя прекрасно, как при обороне, так и при владении мячом, а также доставили много проблем сопернику в переходных фазах. Чрезвычайная ситуация, которая случилась с нашими защитниками, наложила дополнительные оборонительные обязательства на команду», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, после 24 туров чемпионата Испании «Реал» набрал 61 очко и занимает первое место, опережая «Жирону», расположившуюся на второй строчке, на пять очков.

Турнирная таблица Ла Лиги
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