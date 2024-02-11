«Это был наш лучший матч в сезоне». Анчелотти — о победе «Реала» в игре с «Жироной»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился впечатлениями от минувшего матча 24-го тура испанской Примеры, в котором его подопечные разгромили прямого конкурента в борьбе за чемпионство «Жирону» со счётом 4:0.

«Сегодня было крайне приятно находиться на скамейке запасных, ведь это был наш лучший матч в сезоне. Мы показали себя прекрасно, как при обороне, так и при владении мячом, а также доставили много проблем сопернику в переходных фазах. Чрезвычайная ситуация, которая случилась с нашими защитниками, наложила дополнительные оборонительные обязательства на команду», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

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Напомним, после 24 туров чемпионата Испании «Реал» набрал 61 очко и занимает первое место, опережая «Жирону», расположившуюся на второй строчке, на пять очков.