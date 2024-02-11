Филимонов рассказал, кого бы хотел видеть капитаном «Спартака» в случае ухода Джикии

Бывший вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов рассказал, кто из футболистов нынешнего состава красно-белых мог бы стать капитаном команды в случае ухода из клуба защитника Георгия Джикии.

«Когда я играл, у нас выбирали капитана голосованием. За кого бы проголосовал в нынешнем «Спартаке»? Отдал бы голос Квинси Промесу. Он один из ведущих футболистов, лидер, достоин этого статуса. Никакого негатива по отношению к красно-белому сообществу с его стороны не было. Его любят болельщики. Даже несмотря на то, что с Квинси приключилось в Нидерландах. Так что однозначно я бы отдал голос ему», — приводит слова Филимонова «RT на русском».

Напомним, на текущий момент капитаном «Спартака» является именно Джикия, однако в нынешнем сезоне он потерял место в основном составе красно-белых. 30-летний футболист принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. В общей сложности Джикия провёл на поле 706 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.