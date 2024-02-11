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Защитник «Зенита» Караваев назвал самый популярный клуб России

Защитник «Зенита» Караваев назвал самый популярный клуб России
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев ответил, какой клуб в России, по его мнению, является самым популярным.

«Самый популярный клуб в России? «Зенит». Это классический сейчас вопрос у всех (смеётся)?» — сказал Караваев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 28-летний Вячеслав Караваев провёл 12 матчей, в которых отметился двумя голевыми передачами. Также на счету защитника четыре игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 36 очков за 18 матчей. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (38).

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