Караваев ответил, с кем принципиальнее матчи — со «Спартаком» или с ЦСКА

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев ответил на вопрос о принципиальных соперниках.

«Принципиальнее игры со «Спартаком» или с ЦСКА? На самом деле не разделяю. Каждая игра имеет определяющую роль, поэтому на все игры настраиваешься», — сказал Караваев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 28-летний Вячеслав Караваев провёл 12 матчей, в которых отметился двумя голевыми передачами. Также на счету защитника четыре игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 36 очков за 18 матчей. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (38).