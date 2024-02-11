«Вест Хэм» — «Арсенал»: стали известны стартовые составы команд на матч АПЛ

Сегодня, 11 февраля, состоится матч 24-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся лондонские «Вест Хэм» и «Арсенал». Игра пройдёт на стадионе «Олимпийский». В качестве главного арбитра встречи выступит Крэйг Поусон. Игра начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны стартовые составы команд.

«Вест Хэм»: Ареола, Цоуфал, Зума, Агер, Палмиери, Альварес, Джонсон, Соучек, Уорд-Праус, Кудус, Боуэн.

«Арсенал»: Райя, Уайт, Салиба, Габриэл, Кивёр, Райс, Эдегор, Хаверц, Сака, Мартинелли, Троссард.

После 23 игр в АПЛ «Вест Хэм» набрал 36 очков и занимает восьмое место. В свою очередь, после 23 туров чемпионата Англии «Арсенал» заработал 49 очков и расположился на третьей строчке.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги команды уже встречались в 19-м туре. В той встрече «молотобойцы» одержали победу со счётом 2:0. Также команды встречались в 1/8 финала Кубка лиги. В той игре «молотобойцы» выиграли у «канониров» со счётом 3:1.

В минувшем сезоне команды встречались трижды. В первом круге подопечные Микеля Артеты обыграли «Вест Хэм» со счётом 3:1. Во втором круге «Вест Хэм» и «Арсенал» сыграли вничью со счётом 2:2.