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«Его менталитет улучшается». Тренер «Арсенала» Артета — о прогрессе защитника Габриэла

«Его менталитет улучшается». Тренер «Арсенала» Артета — о прогрессе защитника Габриэла
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался об изменении роли центрального защитника Габриэла Магальянса в команде.

«С ним многое произошло. Его роль в команде возросла. Его личная жизнь также сильно отличается от той, которая была у него раньше, это касается его семьи, языковых особенностей.

Он также многое изменил в своей жизни и улучшил свой менталитет. Он может решать, как ему поступать, и я думаю, что он сделал правильный выбор, отдав приоритет саморазвитию», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

Напомним, бразильский футболист перешёл в «Арсенал» из «Лилля» в 2020 году. За этот период он принял участие в 149 матчах во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Магальянса составляет € 60 млн.

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