Ивица Олич ответил на вопрос, следит ли за матчами ЦСКА в РПЛ

Бывший главный тренер московского ЦСКА Ивица Олич рассказал, следит ли за армейской командой в Российской Премьер-Лиге.

«Раньше я больше смотрел, когда Никола Влашич играл в ЦСКА. Я тогда должен был смотреть, знал больше команд. Сейчас за два с половиной года ЦСКА поменял практически всю команду. Там осталось несколько игроков того поколения, но много новых, которых я не знаю. Смотрю мало сейчас, может, одну-две игры в прошлом году посмотрел», — передаёт слова Олича корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, Олич выступал за ЦСКА с 2003 по 2007 год. За этот период хорватский нападающий принял участие в 116 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 44 голами и 14 результативными передачами. В течение своей игровой карьеры Олич также выступал за мюнхенскую «Баварию», «Гамбург», «Вольфсбург». В составе «Баварии» хорватский футболист сыграл в 80 матчах во всех соревнованиях, в которых он забил 23 гола и сделал 13 ассистов.

С марта по июнь 2021 года Олич работал в качестве тренера ЦСКА. На текущий момент Ивица является ассистентом тренера в сборной Хорватии.