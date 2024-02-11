Экс-тренер ЦСКА Олич рассказал, чего не хватает российскому футболу, чтобы стать лучше

Бывший футболист и тренер московского ЦСКА Ивица Олич поделился мнением о том, на какие аспекты необходимо обратить внимание для того, чтобы российский футбол стал более конкурентоспособным.

«Я про это много думал. Уверен, в России есть талантливые игроки — хорошие молодые футболисты. Но для меня непонятно, почему они не успевают выйти на высокий уровень. По-моему, юные игроки не выкладываются полностью. Все топовые академии — «Баварии», «Гамбурга» и «Динамо» Загреб — выпускают по четыре-пять молодых игроков в год, поэтому понятно, что молодым футболистам нужно работать. Нужен ещё хороший тренер. Не хочу сказать, что в России плохие специалисты, но, думаю, на этом уровне с детьми мало работают. В этом большая разница между Россией и Европой. Надо поменять ситуацию в этой области, и футбол станет лучше», — приводит слова Олича Sport24.

Напомним, Олич выступал за ЦСКА с 2003 по 2007 год. За этот период хорватский нападающий принял участие в 116 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 44 голами и 14 результативными передачами. В течение своей игровой карьеры Олич также выступал за мюнхенскую «Баварию», «Гамбург», «Вольфсбург». В составе «Баварии» хорватский футболист сыграл в 80 матчах во всех соревнованиях, в которых он забил 23 гола и сделал 13 ассистов.

С марта по июнь 2021 года Олич работал в качестве тренера ЦСКА. На текущий момент Ивица является ассистентом тренера в сборной Хорватии.