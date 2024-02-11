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«Арсенал» отправил шесть безответных мячей в ворота «Вест Хэма» в выездной игре АПЛ

«Арсенал» отправил шесть безответных мячей в ворота «Вест Хэма» в выездной игре АПЛ
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11 февраля в матче 24-го тура английской Премьер-лиги встречались лондонские «Вест Хэм» и «Арсенал». Игра прошла в Лондоне (Англия) на стадионе «Олимпийский». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по московскому времени. Игра завершилась уверенной победой «Арсенала» со счётом 6:0.

Англия - Премьер-лига . 24-й тур
11 февраля 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
0 : 6
Арсенал
Лондон
0:1 Салиба – 32'     0:2 Сака – 41'     0:3 Магальянс – 44'     0:4 Троссард – 45+2'     0:5 Сака – 63'     0:6 Райс – 65'    

Уже в первом тайме гости создали себе задел в четыре мяча. У «канониров» по голу забили Вильям Салиба, Букайо Сака (с пенальти), Габриэл Магальянс и Леандро Троссард. После перерыва «Арсенала» довёл дело до неприличного разгрома. Сака на 63-й минуте оформил дубль, а спустя две минуты Деклан Райс установил окончательный счёт на табло.

Таким образом, «Арсенал» набрал 52 очка. После 24 матчей «канониры» занимают третье место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Вест Хэм», заработавший 38 очков, идёт восьмым.

Турнирная таблица АПЛ
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