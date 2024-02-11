«Арсенал» отправил шесть безответных мячей в ворота «Вест Хэма» в выездной игре АПЛ

11 февраля в матче 24-го тура английской Премьер-лиги встречались лондонские «Вест Хэм» и «Арсенал». Игра прошла в Лондоне (Англия) на стадионе «Олимпийский». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по московскому времени. Игра завершилась уверенной победой «Арсенала» со счётом 6:0.

Уже в первом тайме гости создали себе задел в четыре мяча. У «канониров» по голу забили Вильям Салиба, Букайо Сака (с пенальти), Габриэл Магальянс и Леандро Троссард. После перерыва «Арсенала» довёл дело до неприличного разгрома. Сака на 63-й минуте оформил дубль, а спустя две минуты Деклан Райс установил окончательный счёт на табло.

Таким образом, «Арсенал» набрал 52 очка. После 24 матчей «канониры» занимают третье место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Вест Хэм», заработавший 38 очков, идёт восьмым.