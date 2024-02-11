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Леонардо Бонуччи подрался с тренером вратарей «Аланьяспора» в подтрибунном помещении

Леонардо Бонуччи подрался с тренером вратарей «Аланьяспора» в подтрибунном помещении
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Защитник «Фенербахче» Леонардо Бонуччи подрался с тренером вратарей «Аланьяспора» Метихом Акташем в перерыве матча 25-го тура турецкой Суперлиги (0:1, сейчас перерыв) в подтрибунном помещении, сообщает журналист Ягыз Сабунджоглу в соцсети Х (ранее Twitter).

Турция - Суперлига . 25-й тур
11 февраля 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Фенербахче
Стамбул
2-й тайм
2 : 2
Аланьяспор
Аланья
0:1 Аугусту – 12'     1:1 Тадич – 49'     2:1 Джеко – 59'     2:2 Аугусту – 63'    

Напомним, 11 января Бонуччи подписал контракт с турецкой командой. До того, как стать игроком «Фенербахче», Бонуччи выступал за берлинский «Унион». 36-летний футболист расторг контракт с немецкой командой в нынешнем январе.

На данный момент после 24 сыгранных матчей турецкой Суперлиги «Фенербахче» располагается на втором месте с 63 очками. «Аланьяспор» находится на 15-й строчке с 27 очками. Лидером лиги является «Галатасарай», у которого 66 очков.

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