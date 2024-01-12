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Бонуччи высказался о подписании контракта с «Фенербахче»

Бонуччи высказался о подписании контракта с «Фенербахче»
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Центральный защитник «Фенербахче» Леонардо Бонуччи поделился эмоциями после того, как он на правах свободного агента присоединился к турецкой команде, о чём стало известно вчера, 11 января.

«Я очень рад оказаться в «Фенербахче». Счастлив, что начинается вторая половина сезона. Надеюсь, мы выиграем много трофеев. Я готов биться за эту футболку. Мой номер на футболке — 19-й, это особенный номер для меня, поскольку это день рождения моей жены.

Здесь невероятная команда и атмосфера. С нетерпением жду возможности сыграть для наших потрясающих болельщиков. До скорой встречи», — цитирует Бонуччи AS.

Напомним, до того, как стать игроком «Фенербахче», Бонуччи выступал за берлинский «Унион». Однако 36-летний футболист расторг контракт с немецкой командой в нынешнем январе.

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