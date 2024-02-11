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Денис Колодин встретился с футболистами «Динамо» в Турции

Денис Колодин встретился с футболистами «Динамо» в Турции
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Бывший футболист «Динамо» Денис Колодин, а ныне помощник главного тренера казахстанского «Елимая» встретился с футболистами московской команды в турецком Белеке.

«Олды здесь», — сообщает пресс-служба клуба.

Посмотреть фото можно в телеграм-канале «Динамо»

Напомним, сегодня, 11 февраля, «Динамо» в рамках товарищеского матча обыграло казахстанский «Елимай» со счётом 2:1.

Колодин в общей сложности сыграл за «Динамо» 153 матча во всех турнирах, в которых отметился 17 забитыми мячами и двумя результативными передачами. Россиянин также успел поиграть за «Волгоград», «Уралан», «Крылья Советов», «Ростов», «Волгу НН», «Сокол» и «Алтай», где завершил футбольную карьеру.

На данный момент московское Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда чешского специалиста Марцела Лички набрала 32 очка в 18 сыгранных матчах.

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