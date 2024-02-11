Орещук — о контракте Смолова с «Динамо»: Фёдор как Гиггз и Скоулз в «Манчестер Юнайтед»

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук высказался о ситуации с контрактом нападающего бело-голубых Фёдора Смолова. Действующее трудовое соглашение российского форварда с динамовцами истекает в июне текущего года.

«Сложно сказать, будут ли его продлевать. Но делать это нужно, когда останется пару игр до конца сезона. Вторая часть чемпионата будет важной для «Динамо», как Фёдор её проведёт, на основе этого и надо принимать решение. Как Гиггз и Скоулз, они продлевали контракты с «Манчестер Юнайтед» в конце сезона. Клуб понимал, что ещё есть порох в пороховницах, и давал ещё один шанс. Это нормальная игровая практика: продлевать футболиста на год. Не знаю, захочет ли Фёдор продлевать на год, но у него есть агент, который должен этим заниматься. Всё будет зависеть от формы Смолова. «Динамо» ставит цель быть в пятёрке. Конечно, Фёдор на уровне таких целей», – приводит слова Орещука Metaratings.

Напомним, Фёдор Смолов в нынешнем сезоне принял участие в 21 матче московского «Динамо» во всех турнирах. Ему удалось записать на свой счёт пять голов и четыре результативные передачи.