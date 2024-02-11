Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нигерия — Кот-д'Ивуар. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стала известна причина, почему Ачерби показал неприличный жест фанатам «Ромы»

Стала известна причина, почему Ачерби показал неприличный жест фанатам «Ромы»
Аудио-версия:
Комментарии

Стала известна причина, почему защитник «Интера» Франческо Ачерби показал неприличный жест болельщикам «Ромы» в матче 24-го тура итальянской Серии А, который закончился со счётом 4:2 в пользу миланцев, сообщает аккаунт Inter Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

«Ты должен умереть», — кричали болельщики «Ромы» в адрес Ачерби, который отметился забитым мячом в ворота римлян.

Напомним, на 17-й минуте матча Ачерби отметился забитым мячом головой после подачи с углового. Однако в этот гол вмешалась система VAR, которая после просмотра засчитала мяч. После этого итальянский защитник показал неприличный жест фанатам римлян.

На данный момент после 24 сыгранных матчей итальянской Серии А «Интер» является лидером с 60 очками. «Рома» после такого же количества проведённых игр находится на пятой строчке с 38 очками. Ближайшими преследователями «Интера» являются «Ювентус» (53), «Милан» (49) и «Аталанта» (42).

Материалы по теме
Фото
Защитник «Интера» Ачерби показал неприличный жест болельщикам «Ромы»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android