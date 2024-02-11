Стала известна причина, почему Ачерби показал неприличный жест фанатам «Ромы»

Стала известна причина, почему защитник «Интера» Франческо Ачерби показал неприличный жест болельщикам «Ромы» в матче 24-го тура итальянской Серии А, который закончился со счётом 4:2 в пользу миланцев, сообщает аккаунт Inter Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

«Ты должен умереть», — кричали болельщики «Ромы» в адрес Ачерби, который отметился забитым мячом в ворота римлян.

Напомним, на 17-й минуте матча Ачерби отметился забитым мячом головой после подачи с углового. Однако в этот гол вмешалась система VAR, которая после просмотра засчитала мяч. После этого итальянский защитник показал неприличный жест фанатам римлян.

На данный момент после 24 сыгранных матчей итальянской Серии А «Интер» является лидером с 60 очками. «Рома» после такого же количества проведённых игр находится на пятой строчке с 38 очками. Ближайшими преследователями «Интера» являются «Ювентус» (53), «Милан» (49) и «Аталанта» (42).