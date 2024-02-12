Прокуратура начала расследование против Ачерби из-за неприличного жеста фанатам «Ромы»

Прокуратура Федерации футбола Италии (FIGC) начала разбирательство в отношении защитника «Интера» Франческо Ачерби из-за неприличного жеста болельщикам «Ромы» в матче 24-го тура Серии А, который закончился со счётом 4:2 в пользу миланцев, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, футболисту «Интера» может грозить дисквалификация, однако в случае признания вины Ачерби выплатит штраф. Кроме того, слушания по делу состоятся в ближайшие дни.

Напомним, на 17-й минуте матча Ачерби отметился забитым мячом головой после подачи с углового. Однако в этот гол вмешалась система VAR, которая после просмотра засчитала мяч. После этого итальянский защитник показал неприличный жест фанатам римлян.